Sicurezza? A Matera il corso di ‘’operatore Safety’’ dei Volontari per l’ambiente

Con tutte le calamità che continuano a capitarci, a causa della superficialità e scarso senso di responsabilità dell’uomo che oggi deve fare i conti con una Natura che si riprende tutto o quasi con gli interessi l’iniziativa organizzata dal Gruppo Volontari per l’Ambiente di Matera con la scuola italiana di Protezione civile di Perugia contribuisce a dare una risposta sul campo alla ‘domanda di sicurezza’ che viene da più part. A causa – sintetizziamo- del cambiamento climatico , della mancata cura del territorio e di scelte sbagliate di programmazione industriale. E allora servono professionalità , come gli operatori della sicurezza, che sappiano affrontare le emergenze e dare utili consigli a quanti potrebbero trovarsi o si trovano in difficoltà. Il corso di formazione che conta 60 iscritti provenienti da vari centri della Basilicata,si terrà dal 10 al 12 aprile presso la sede del G.V.A di rione Agna. Al termine il tesserino …e poi pronti per mettere in pratica sul campo quanto appreso in aula.



GRUPPO VOLONTARI PER L’AMBIENTE – MATERA

Associazione di Volontariato Civile delibera Regione Basilicata n.1331/’94

riconosciuto dalla Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento P. C.

con nota prot. n. 85990 5.1.1.4/’95

Piazza sant’Agnese 7 Palazzo delle Buone Pratiche 75100 Matera

c.f. 93018590773 volambientematera@pec.it tel. 3289199772

COMUNICATO STAMPA

Matera capitale della cultura e del dialogo nel Mediterraneo 2026, i Volontari di protezione civile si formano per incrementare la sicurezza.

Il Gruppo Volontari per l’Ambiente-Matera, il Centro Servizi per il Volontariato di Basilicata, la Scuola Italiana di Protezione Civile di Perugia, hanno organizzato per i giorni dal 10 al 12 aprile un corso di formazione intensivo, teorico-pratico, per Operatore SAFETY in eventi e manifestazioni.

Al corso, in presenza, della durata di 16 ore e che si tiene presso la sede del GVA-Matera in piazza sant’Agnese 7 al rione Agna, sono iscritti 60 Volontari di Protezione Civile di diverse organizzazioni sul territorio regionale.

Marilisa D’Ercole, presidente del GVA-Matera ha dichiarato: “La formazione di Volontari al fine del conseguimento dell’attestato e tesserino SAFETY è un forte contributo alla gestione, con il più avanzato standard di sicurezza per gli ospiti, degli eventi che andranno a svilupparsi durante il 2026 nei programmi del MCCDM nei diversi luoghi di articolazione.”



I Volontari partecipanti otterranno l’attestazione di frequenza ed il tesserino di OPERATORE SAFETY al termine del corso e con il superamento di un test di uscita sui temi specifici della gestione delle emergenze in situazioni complesse con gran numero di persone.

Argomenti e Contenuti Corso:

• Scenari emergenziali con diverse categorie di soggetti coinvolti in ambienti sensibili

• Riferimenti e Normativa

• Safety e Security

• Direttiva «Piantedosi» 2018

• Soccorsi sanitari e algoritmo di Maurer

• PIANO SICUREZZA e GESTIONE EMERGENZE

• EVENTI A RILEVANTE IMPATTO LOCALE – attivazione C.O.C.

• Impiego del volontariato di PC

• Aspetti psicologici: gestione e controllo della folla

• Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio

Per informazioni: arch. Pio Acito disaster manager tel. 3338112828