Gioco di parole per raccogliere l’ennesima segnalazione dell’escursionista ”zio” Rocco Castellano di abbandono di rifiuti da parte di maleducati o incivili, se preferite, una specie purtroppo non in estinzione, che abbandona sacchi di scarti di ogni genere pur di non fare nè la differenziata o di raggiungere l’ecocentro di via Montescaglioso. Il luogo ‘immortalato” dalle foto è ‘sotto al ponte ‘ di contrada Aia del Cavallo, a ridosso della strada sterrata che porta a Monte Rotondo. Degrado per degrado zio Rocco segnala anche la condizione del ponte, con i ferri fuori dal cordolo. Giriamo agli Enti di competenza per gli interventi. Ma, insistiamo, serve un coordinamento, una campagna di sensibilizzazione e il monitoraggio del territorio. Tocca alla Prefettura fare uno sforzo in questa direzione.