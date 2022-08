Si provveda….Ancora infortuni lungo i percorsi della passerella sul torrente gravina

Gli episodi si stanno ripetendo con una certa frequenza…Ed è il caso di fare qualcosa, prima che la situazione possa aggravarsi e con una gita dai Sassi al Parco della Murgia lasci un cattivo ricordo tra i visitatori. Poco dopo le 13.00 si è infortunata una signora di San Giovanni Valdarno (Arezzo) di 56 anni, che ha riportato un trauma alla caviglia e in serata un giovane di 21 anni di Brindisi che ha riportato un trauma cranico. Sono gli incidenti che hanno visto coinvolti a Matera due escursionisti lungo i percorsi che, dalla passerella in legno sul torrente gravina, conducono sull’altipiano murgico. Incidenti che hanno visto impegnati squadre dei Vigili del Fuoco di Matera e i reparti specializzati Volo di Bari e Speleo alpino fluviale di Matera, insieme al 118. Interventi puntuali e precisi sul piano organizzativo e professionale, coordinati dal comandante provinciale dei vigili del Fuoco ing. Maddalena Lisanti,che hanno consentito di soccorrere i due turisti. Non conosciamo le dinamiche delle cadute e degli infortuni su un percorso che,comunque, richiede precauzione e attenzione da parte di quanti scelgono quegli itinerari. Non sarebbe male, aldilà delle avvertenze dei cartelli, che i percorsi siano monitorati da personale esperto o da volontari, almeno fino alla conclusione della buona stagione.