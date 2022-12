Sgroppata di fine anno nella Valle dei Cavalli

Se non è stato un invito a corte, tra valli, poggi, manieri,abbazie e strade di altri tempi poco ci è mancato…che re, regina, nobildame e musici non intonassero note sinfonie equestri del passato. La Festa dell’Immacolata, ai Piani di Carda di Atella, è stato anche questo, con una voglia di ritrovarsi all’insegna del rapporto tra uomo e cavalli che non conosce confini sociali e temporali. Un premio a tutti: quello della simpatia e indicare ad altri che, per pigrizia o stili di vita appiattiti nella dimensione social, non sanno cosa significhi e si provi passeggiare nella valle dei cavalli.



Valle dei Cavalli e il raduno di fine anno

Atella. Come è consuetudine da oltre venti anni, con la Festa della Immacolata la Valle dei Cavalli – in Piani di Carda di Atella – si colora di abiti festosi di giovani che amano i cavalli e li addobbano con entusiasmo. Il tema di questa edizione è stato il cartoon e ogni gruppo ha interpretato a suo modo i personaggi più noti: da Braccio di Ferro a Cenerentola a Robin Hood e molti altri ancora. Ogni gruppo ha così ottenuto un premio in considerazione dell’impegno dimostrato nella realizzazione dei costumi. E dunque sono bellissimi i cavalli vestiti a tema dei cartoni animati.

Nella giuria tecnica figurano Armando Lostaglio, Rocco Becce e Donato Masiello che con simpatia hanno apprezzato i giovanissimi che hanno sfilato sui loro cavalli in un evento davvero speciale.



Salvatore Summa e il figlio Stefano da decenni operano per offrire ai visitatori la cultura del cavallo, anche mediante sport equestri e confort. Difesa del territori e bellezza anche grazie alla istituzione in sede del GEAN (Guardie equestri ambientali nazionali) cui Salvatore è il presidente. Il sodalizio si occupa, attraverso convenzioni con gli Enti Pubblici territoriali, di monitoraggio e salvaguardia ambientale anche attraverso il recupero di antichi tracciati percorribili a cavallo. La manifestazione equestre si è conclusa con la consegna degli attestati di frequenza al corso, il rilascio delle tessere associative e quindi è stato premiato il “trekker dell’anno” ossia il cavaliere che ha fatto più chilometri a cavallo.



Questi sono i premiati: categoria Giovani Veltri Mariapia al terzo posto (200km), Veltri Francesco al secondo (300km) e Girardi Emanuele al primo (440 km). Nella categoria over 18 in terza posizione Guglielmi Carmela (150km), seconda Dodaro Carmen (190 km) e prima Nolè Denise (460km).

Con soddisfazione, Stefano Summa conferma che “In totale, quest’anno, sono stati percorsi oltre 2000 km dai nostri cavalieri, oltre alle gare e alle dimostrazioni. Un motivo di orgoglio che, abbinati alla capacità e alla costanza dei giovani, diventano fonte di gioia soprattutto per gli istruttori”.

C.L. “De Sica” Comunicazione

Atella, 9.12.2022