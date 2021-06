Niente potature, come erroneamente indicato in una ordinanza per il divieto di sosta nel centro di Matera, ma una semplice e decorosa ”sfrondatura” di rami in vista dell’appuntamento del G20 che Matera ospiterà nei giorni 28 e 29 giugno. E così una squadra di operai si è messa al lavoro, con le cesoie, per sfrondature ” a filo dritto” quanto era ed è sotto gli alberi. Altro colpo d’occhio….



Prima in piazza Vittorio Veneto, via XX Settembre e poi in via Ridola e via Duni a ridosso di Palazzo Lanfranchi e del Museo RIdola che ospiteranno il vertice dei ministri degli esteri. Segnaliamo per la cronaca lo sfalcio dell’erba a Calata Ridola, laddove è il punto panoramico di Piazza Pascoli. Era ora. Ma lì, cantiere compreso, va assicurata una manutenzione periodica.