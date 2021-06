L’assessore all’ambiente del Comune di Matera, Lucia Summa, è stata di parola. Ha annotato e provveduto a far eseguire sfalcio dell’erba e pulizia dell’aiuola, che al rione Spine Bianche, all’incrocio tra via Manzoni e via Nazionale, ospita il monumento allo statista europeo Alcide De Gasperi. E quell’area ne aveva bisogno eccome. Lo avevano fatto cittadini e, di recente, il collega Filippo Radogna,tra i promotori nel luglio 2020 di un gemellaggio tra Matera e il Trentino Alto Adige per ricordare la figura dell’ex presidente del consiglio dei ministri che favori il varo della prima legge di recupero dei rioni Sassi. Quell’area merita più attenzione, visto che è anche luogo abituale di ritrovo di anziani e bambini. L’assessora provvederà, ne siamo certi, di quanto di sua competenza per avvicinare per quanto possibile il decoro di quell’aiuola al verde della tradizione trentina. Altro contesto. Ma i gemellaggi servono anche a questo. E poi Filippo Radogna ha il pollice verde marchiato con la ”A” di agricoltura…