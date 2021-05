Uno sfalcio alla volta, graduale, e il decoro comincia a vedersi in giro. Aiuole spartitraffico, giardinetti, parchi, strade a portata di tagliaerba. Una presenza tanto attesa a Matera, in città e nei borghi, e che con l’espletamento dei bandi – come pubblicato nei giorni scorsi- dovrà migliorare immagine e decoro della città. E non solo perchè a fine giugno arriva il vertice dei ministri degli Esteri ”G20”, ma perchè ce n’è davvero bisogno per eliminare quell’effetto savana- come lo chiamano alcuni- da paese tropicale. Sottolineature a parte le immagini che vengono da borgo Venusio sono un incoraggiante segnale, che – come dice l’assessora all’Ambiente, Lucia Summa- restituisce decoro a strade, piazze e marciapiedi. Attesa per altre zone della città. Occhio e orecchio al ritmo del tosaerba…