Contratto nazionale scaduto quattro anni fa e tenuto nei cassetti, anche a causa della emergenza pandemica da virus a corona, ma ora che sono state ristabilite condizioni accettabili di vita e di operatività le questioni del comparto ”servizi ambientali” ( dai rifiuti alla manutenzione urbana) va ripresa e affrontata. E così anche a Matera i lavoratori del subambito 1, un centinaio solo nella Città dei Sassi, hanno partecipato allo sciopero e al presidio davanti alla Prefettura, dopo aver assicurato i servizi minimi. Per il resto si riprenderà domani con il prelievo della carta e dopodomani con l’umido e con quanto previsto da quartiere a quartiere.



Le ragioni della protesta, già trattate in altro servizio, sono state illustrate da Ciro Trevisani della Funzione pubblica, Cisl, Donato Sacco per Uil trasporti e Vito Maragno per la Fp della Cgil al neo prefetto Sante Copponi, che ha assicurato interessamento sulle questioni in sede governativa e ministeriale in vista di una ripresa del confronto fra le parti, che dovrà essere fissata.



Oltre all’aspetto retributivo e previdenziale, di un contratto scaduto da tempo, i sindacati hanno ribadito contrarietà a forme di rapporti di lavoro precario e poco garantito e alla necessità di garantire i lavoratori che,con l’avvio della raccolta differenziata porta a porta sono costretti a uno stress e al logorio sul piano fisico. Lavoratori, decisi, comunque ad andare avanti.