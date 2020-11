Quà sacchetti di rifiuti, là il rifiuto ingombrante, come da malvezzo consolidato, che sono il segno di un degrado che Matera vorrebbe risparmiarsi. Ma il passaggio repentino, non supportato da un campagna preventiva di informazione ed educazione al corretto smaltimento dei rifiuti per il ciclo della differenziata, ha portato ai disagi che sappiamo. Ne usciremo con l’ impegno, di tutti, ma occorre mettere mano a sbavature organizzative che pure ci sono. E a segnalarcene alcune è Antonio Serravezza, in relazione al fatto che stradine e piazzali non sono battute dagli operatori ecologici. Servono mappe dettagliate di quartieri e contrade, altrimenti sacchetti e ingombranti resteranno lì dove ‘’alcuni’’, fregandosene dell’ambiente, le hanno abbandonate. E allora al via con la “RifiutiMap’’

GUARDATEVI INTORNO

Siamo tutti d’accordo che il nuovo sistema della raccolta differenziata debba essere rimodulata e divulgata porta a porta come fanno i supermercati che ci riempiono le cassette delle lettere con le loro offerte. Nel frattempo, caro signor Sindaco, anche se in alcune zone la raccolta avviene abbastanza nei termini del calendario attuale c’è bisogno di controlli e di pulizia di molte ex piazzole ecologiche che continuano ad essere zone di scarico di non sappiamo chi abitante scorretto per non dire di più.

La cosa triste è che esistono sacchetti e sacche di spazzatura abbandonate e che gli attuali operatori ecologici li vedono ogni giorno passando con i loro mezzi ma dicono di non essere autorizzati a prelevarli perché fuori legge. Benissimo non entriamo in discussione perché noi cittadini non possiamo intercedere ma, nel frattempo, prima che si arrivi al punto in cui tutto rientri nella normalità perché non dare disposizioni ai vigili urbani che girano in auto in lungo e in largo per la città di prendere nota di questi incresciosi disservizi per poi trovare la maniera di far pulire tutte le ex piazzole ecologiche e magari piantando dei cartelli ben visibili con il programma giornaliero della spazzatura?



Questa sera ho sentito da lontano un’auto che girava tra i rioni Agna Le Piane che diffondeva con gli altoparlanti alcune notizie a proposito dei ritiri giornalieri ( io l’ho saputo tramite i media) vi assicuro che forse qualche pedone in mezzo alla strada sarà riuscito ad ascoltare il messaggio. Siamo nel mese di novembre e tutte le famiglie vivono in casa con le finestre chiuse ( alle 18:00 la temperatura è di 16 gradi) e l’annuncio propagato dall’auto passando per la strada non si è capito per nulla. Cambiamo subito sistema e chiedete alla società che gestisce il servizio per la raccolta della spazzatura di usare le mappe della città perché ci sono alcune strade o vicoli che ancora non hanno visto un ritiro e impazziscono sul web chiedendo informazioni o disturbati per non dire arrabbiati si sfogano per il mancato ritiro. Signor Sindaco oggigiorno esistono i GPS che ti portano ovunque. Attendiamo una giusta reazione anche perché non è possibile che il sacco non riciclabile (indifferenziata) venga ritirata solo il venerdì. Tutti sono a conoscenza che quel tipo di spazzatura non può rimanere in casa per una settimana e pertanto è assolutamente necessario aggiungere un’altra giornata infrasettimanale per il ritiro.

Grazie per l’attenzione, i suoi cittadini contano molto sulla sua giovane e attenta collaborazione.