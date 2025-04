Sentiero Cai Matera- Grottaglie presentazione a Laterza

Davvero una bella scarpinata quella che si prospetta per i partecipanti alla camminata, a piedi naturalmente, da Matera a Grottaglie (Taranto) nella terra delle gravine. E’ il sentiero del Cai Italia che sarà presentato sabato 5 aprile alla sala Cavallerizza di Laterza ( Taranto) su iniziativa del Club Alpino Italiano sezione ”Falco Naumanni” di Matera. I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nel corso di una tavola rotonda dagli organizzatori . Appassionati e cittadini invitati per conoscere un itinerario che lega cultura, storia, ambiente e tanta amicizia tra associazioni e comunità delle province di Matera e Taranto.



A PIEDI DA MATERA A GROTTAGLIE, IL SENTIERO ITALIA CAI ARRIVA NELLA TERRA DELLE GRAVINE

Sabato 5 aprile a Laterza presentazione del percorso e dibattito con esperti e amministratori pubblici

Sabato 5 aprile alle 16.30, la Sala Cavallerizza del Comune di Laterza ospiterà la presentazione del progetto che intende portare il Sentiero Italia CAI nella Terra delle Gravine, con un percorso che da Matera arriverà fino a Grottaglie, passando per Ginosa, Laterza, Castellaneta, Mottola, Massafra, Crispiano e Montemesola.

Il percorso sarà presentato dal Presidente della Sezione CAI Matera “Falco naumanni” Margherita Sirritiello, che con il contributo scientifico del geologo Marcello Tropeano dell’UNIBA accennerà al grande pregio naturalistico e antropologico del comprensorio delle gravine e all’idea di collegarlo ad un progetto di respiro nazionale qual è il Sentiero Italia che attraversa tutte le regioni d’Italia, isole comprese. Interverrà Lorenzo Bassi, componente del Team SICAI.

Seguirà una tavola rotonda a cui sono stati invitati esperti di enti pubblici, amministratori locali e rappresentanti del Club Alpino Italiano, per discutere sulle potenzialità del progetto e sulle ricadute vantaggiose dello stesso sul piano culturale, sociale ed economico sul territorio lucano e su quello pugliese.

Modererà il dibattito Enzo Fontanarosa, giornalista.

Matera, 3 aprile 2025

