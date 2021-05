Per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate il gruppo social, ma reale quando si muove, ”Sei di Matera se…” guidato dal capo escursionista Antonio Serravezza che quel giorno per l’onomastico pagherà almeno l’aperitivo a tutti, sarà alla Cripta del Peccato Originale. La ”Cappella Sistina del rupestre”, come è nota tra gli esperti, è davvero un esempio di buone pratiche di restauro e conservazione esemplare, che sarebbe stato opportuno trasferire anche in altri luoghi, a cominciare dai discussi interventi (usiamo un eufemismo) su Murgia Timone sui quali dovrà pronunciarsi la istituenda Commissione comunale per la valorizzazione (che significa?) di quel sito. Paradossi consiliari a parte non sarebbe male che il gruppo di ” Sei di Matera se…” allargasse l’invito anche a quanti a livello istituzionale conoscono poco o nulla del territorio. Del resto il gruppo può contare su guide che sanno bene come muoversi. Auguri…



IL REPORT DELLE RECENTI ESCURSIONI

Dopo un anno, l’iniziativa del gruppo Sei di Matera se… di accompagnare la domenica i cittadini materani alla ricerca delle loro radici facendo scoprire la storia, i luoghi e il territorio intorno alla città eccoci arrivati al traguardo prima delle ferie estive.

Certamente il nostro cammino non è terminato, anzi, si arricchirà sempre di più di nuovi itinerari in tour ed escursioni inediti perché la storia di Matera non finisce mai di sorprenderci. Basti pensare alle nuove scoperte che ancora nei giorni passati sono venute alla luce e sono certo che c’è ancora molto da scoprire.

Durante le belle domeniche trascorse in compagnia e con la vigile e attenta consulenza del nostro capo guida Enzo Montemurro, una settimana fa, siamo arrivati a scoprire e visitare il territorio intorno alla chiesetta di Cristo alla Gravinella con le tante aie dove, già in questo periodo, c’era tanto fermento per l’arrivo delle trebbiatura.

La chiesetta ben conservata e ben tenuta dalla confraternita che mantiene pulito il territorio circostante, un luogo di meditazione circondato da una vegetazione particolare e tanto silenzio.



Arrivati in quel punto della città non mancava che rivolgere l’attenzione ad un sito unico nella sua grandezza che in pochi conoscono il suo nome ma mai visitato: la chiesa della Madonna della Valle ( o della Vaglia).

La chiesa rupestre più importante e grande del nostro comprensorio, ricca di storia conosciuta anche come la prima Cattedrale di Matera per la sua grandezza. L’elegante facciata mostra quattro portali romanici in sequenza realizzati lungo la navata destra della chiesa, all’interno tre lunghe navate di 27 metri e una larghezza di ventisei metri. Tanti affreschi di epoche diverse intorno al 1700. Nelle grotte di pertinenza del Santuario, scavate tutt’intorno, in occasione della festività dell’Assunta si teneva una grande fiera campionaria che richiamava numerosi fedeli dai vicini paesi della Puglia. Ci siamo impegnati e, grazie al Comune di Matera e alla famiglia Venezia che possiede una parte del manufatto e che mantiene da sempre pulito la zona circostante, domenica 30 maggio questo sito unico chiuso e abbandonato da trecento anni aprirà le sue porte alla curiosità e al desiderio di conoscenza di tanti materani.

Il ciclo delle escursioni termineranno domenica 13 giugno con un programma che ci coinvolgerà per una giornata intera tra la Grotta del Peccato Originale e il suo territorio circostante, le vigne e la cantina della famiglia Dragone con pranzo e a terminare la presentazione di una nuova etichetta delle Cantine Dragone e dulcis in fundo la presentazione del nuovo libro di Enzo Montemurro “La Cialledda e altre Storie” con, naturalmente la degustazione della cialledda materana.

Antonio Serravezza