Ormai la discarica di ingombranti di recinto Marconi, la strada che a Matera porta alla piazzetta del Carro trionfale (se ne riparlerà nel 2021) e al mercato ortofrutticolo di Piccianello è ritornata ad essere il mercatino degli oggetti in buono stato. E così accanto ai cassonetti dei rifiuti,svuotati con periodicità, è un andirvieni di abbandoni di mobili, elettrodomestici, seggioloni, seggiolini e lettini per i piccoli. Non mancano i materassi da cambio stagione o da altre attività.



Apprezziamo la prassi del riciclo e la possibilità che questi oggetti possano essere utilizzati, ma lo sconcio di tanto ingombro va rimosso. E’ stato fatto nella vicina via Umbria, discarica continua, purtroppo, ma non ancora a Recinto Marconi. Vecchio problema di informazione (i luoghi di conferimento vanno indicati anche in loco e non solo su web) e di prevenzione…in attesa che parta la differenziata. Quest’anno non c’è la visita al carro trionfale per la festa del 2 Luglio, a causa delle note limitazioni anti assembramento da virus a corona, ma l’igiene e il decoro dei luoghi vanno curati anche più avanti e a ridosso delle aiuole prossime al cancello di ingresso al mercato. L’oleandro è stato diradato…Ma il decoro lascia a desiderare. Si provveda. Tanto più che la zona è frequentata con periodicità per la presenza delle diverse attività del centro di quartiere ”Le Botteghe”.