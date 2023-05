Scuola e suoni dell’acqua a Matera con la Lega Navale

Le temperature salgono e il richiamo del mare per i bimbi di Matera è ad appena 45 chilometri da Metaponto e qualcosa in più se si vogliono raggiungere gli altri centri della costa jonica : da Pisticci, a Policoro, a Scanzano Jonico, Rotondella e Nova Siri. Ancora un po’ di pazienza, ma con tanto senso di responsabilità, si potrà andare in spiaggia e al mare. La Lega navale italiana, sezione di Matera-Magna Grecia, sta promuovendo con lungimiranza e pazienza tutto quanto riguarda il rapporto uomo acqua a cominciare dalle scuole, con quel progetto MaterAcqua 2023 che ha coinvolto i bimbi dei quartieri, come è accaduto per l’istituto comprensivo ‘’Padre Giovanni Semeria’’ con il laboratorio culturale ‘’ Suoni dell’Acqua’’. Tante cose imparate e tanta voglia di divertirsi giocando, sperimentando e divertendosi e con un invito a visitare la sede della Leganavale di via Fiorentini….immersa della dimensione acqua, naturalmente.



COMUNICATO STAMPA

Progetto MaterAcqua 2023, Lega Navale di Matera – Magna Grecia: attività svolte nei quartieri

La Lega Navale Italiana sezione Magna Grecia nell’ambito del progetto MaterAcqua 2023 “EVENTI IN CITTÀ” del Comune di Matera, specificatamente nella sezione coinvolgimento delle periferie e dei borghi ha svolto nei quartieri La Martella e ad Agna con il coinvolgimento dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “PADRE GIOVANNI SEMERIA” il laboratorio culturale dal titolo “Suoni dell’Acqua”.

Il coinvolgimento dei bambini dei quartieri periferici e delle scuole è stato intelligentemente incentivato dall’amministrazione comunale per evitare che solo il Centro Storico sia motivo e luogo di concentrazione di momenti culturali, scelta condivisa ed egregiamente portata a compimento dai soci volontari della Lega Navale sezione Matera Magna Grecia, dichiara il Presidente Rocco Petrera e grazie al dirigente scolastico, ai docenti e a tutti i partecipanti, è stato possibile realizzare momenti di gioia, di conoscenza e di crescita.