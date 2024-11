Scuola e Fai. A Matera l’incontro con insegnanti e studenti

Hanno dimostrato sul campo,e continuano a farlo, di essere un investimento per il futuro e per il territorio per far conoscere beni culturali e ambientali e, in prospettiva, per diventare un tassello importante per la loro valorizzazione. Sono gli ‘’apprendisti ciceroni’’ che con tanta passione e impegno incontriamo in occasione delle ‘’Giornate’’ che il Fondo Ambiente Italiano di Basilicata organizzate periodicamente. Il prossimo 22 novembre a Matera, presso la Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Istituto Centrale per il Restauro sarà l’occasione per approfondire tempi e attuare intese importanti, come il ‘’protocollo’’ sottoscritto tra il Fai e l’Ufficio scolastico di Basilicata.



APPRENDISTI CICERONI – Protagonisti del proprio tempo

In occasione delle Giornate FAI per le Scuole, il grande evento nazionale del FAI dedicato al mondo della Scuola, la Presidente Regionale FAI della Basilicata Rosalba Demetrio promuove un incontro rivolto a Dirigenti Scolastici, Docenti e Studenti, alla presenza delle Istituzioni.

L’incontro si svolgerà il giorno 22 novembre a partire dalle ore 16.30 a Matera, dove venticinque anni fa è nata la prima Delegazione lucana, presso la Scuola di Alta Formazione e Studio dell’Istituto Centrale per il Restauro, in via La Vista.

In apertura sarà presentato il Protocollo d’Intesa, siglato il 18 settembre scorso dalla Dott.ssa Claudia Datena Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, che parteciperà all’incontro; dal FAI nella persona del Direttore Generale Dott. Davide Usai e dalla Presidente Regionale per la Basilicata Rosalba Demetrio, inteso a sviluppare un’azione sinergica, atta a sostenere progetti innovativi per educare gli Studenti al patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, creando per il tramite dell’USR per la Basilicata, collegamenti diretti tra il FAI e le Scuole della Regione, perché possano essere individuate e intraprese iniziative di comune interesse.

Dopo i saluti istituzionali le Delegazioni FAI della Basilicata presenteranno, attraverso la testimonianza delle Scuole e degli Apprendisti Ciceroni, le esperienze più significative in quest’ultimo anno. Titolo dell’evento è, infatti, APPRENDISTI CICERONI – Protagonisti del proprio tempo.

Questo appuntamento ha la cura organizzativa della Presidente Regionale FAI Basilicata Rosalba Demetrio e dei Delegati Regionali Francesco de Sanctis (FAI Comunicazione Basilicata), Rosanna Papapietro (FAI Eventi Regionali Basilicata), Liliana Riccardi (FAI Scuola Basilicata).

comunicazione@basilicata.fondoambiente.it