ScienziAria pronta a svelare i dati delle centraline di Altamura

L’argomento è di quelli che tira dentro benessere, salute, sostenibilità e anche per Altamura (Bari) come tanti grandi centri, che deve recuperare condizioni di viabilità ottimali, per le diverse fasce di età, attende di conoscere il polso della situazione sui parametri di inquinamento e di stress. E i risultati saranno resi grazie al monitoraggio di ‘’ ScienziAria!’’, con le centraline dislocate un po’ ovunque e grazie alla disponibilità dei cittadini. Appuntamento sabato 15 marzo, alle 17,30 nell’Agorateca

L’INVITO

Ciao! 🎉 *Sei ufficialmente invitato all’evento finale di ScienziAria!*

📅 *Quando* : Sabato 15 marzo, ore 17:30

📍 *Dove* : Agorateca, Via S. Lorusso, 1

Presenteremo i dati raccolti dalle *nostre centraline di monitoraggio dell’aria* e discuteremo insieme *come migliorare la qualità dell’aria ad Altamura.* 🌍

Se hai bambini, nessun problema! Abbiamo pensato a un’attività speciale dedicata a loro. 📖

Non mancare, ti aspettiamo! 🌱