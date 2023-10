Scalinate d’artista. Quella di zio Nicola…

Da quando è in pensione non ha mai smesso di portare avanti il cantiere di casa, a contrada Pedale della Madonna, dove ogni pietra, pianta, attrezzo d’ogni foggia, dimensione e impiego, ha una storia da raccontare. E così Nicola, per parenti e amici ”Zio Nicola, che ha la passione oltre che la campagna, per le grigliate e anche per il canto con l’inseparabile karaoke, ha decorato la scalinata di casa con statue in terracotta che ha decorato con tanta pazienza e gusto. Così accanto alle statue devozionali di San Pio, della Madonna di Lourdes, del Cuore di Gesù ecco la sacra famiglia contadina con Padre, pronto a fumare e a brindare con un bicchiere di quello buono, la moglie che lo invita…a pulire le scarpe sul tappeto prima di entrare in casa e i figliuoli (oggi cresciuta) ad ascoltare le fiabe del bosco da un nanetto. E c’è pure una Vespa Piaggio tinta di rosso.



Naturalmente il progetto della scalinata d’artista è più ampio e zio Nicola, appena potrà, completerà l’altra rampa con altre statue. Dagli animali della vecchia fattoria allo ”squarfidd”, il salvadanaio in terracotta del passato, ai Patroni di Matera: Sant’Eustachio e la Madonna della Bruna. Zio Nicola è pronto a decorare e attende, visto che l’arte piace, la donazione delle statue… Chiaro? Colori, pennello e manodopera a carico dell’artista. Comunque, a nome dei frequentatori e delle frequentatrici del Lido delle Balene e dell’associazione ”artisti fai da te” , complimenti!