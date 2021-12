Una segnalazione nel primo pomeriggio all’assessore all’ambiente Giuseppe Digilio e di conseguenza agli operatori ecologici, che hanno provveduto già nel primo pomeriggio a pulire la scalinata che a Matera collega via Rosselli a via Aldo Moro. Benissimo. Il decoro prima di tutto, al quale deve concorrere quella categoria di cittadini che per pigrizia e stili comportamentali lascia perdere rifiuti di ogni genere (incarti, sacchetti con i bisogni di fido, lattine) anzicchè avviarli nel ciclo della raccolta differenziata. Scalinata ”ramazzata” in attesa di una verniciata, in primavera, delle ringhiere. Colore d’obbligo il verde… Ma se ci sono cittadini volonterosi (la spesa è irrisoria) si può fare anche prima.