Il buco c’è si vede e qualcuno, prima o poi, si farà male e magari, come accade, tirerà fuori un commento o un post sulla scarsa manutenzione dei rioni Sassi, patrimonio poco tutelato dell’Unesco. Siamo in via San Giovanni Vecchio e il piede eloquente di un lettore indica buchi e selciato sconnessi.



Non è il solo luogo precario. Anche la carrozzabile da via D’Addozio in poi mostra qua e là il segno del passaggio di mezzi pesanti e della manutenzione precaria. Una rappezzatura con cemento e cazzuola era stato fatto con il Giro ciclistico d’Italia, ma è durato quanto è durato. Fatevi due passi, invitiamo a farlo anche ad amministratori e tecnici comunali, e verrà fuori quello che c’è da fare. Anche con caldarella, cazzuola e cemento.