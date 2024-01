Sant’Antonio Abate…ieri nei Sassi oggi cinghiali a Serra Venerdi

A ricordarcelo è il concittadino Aldo Montemurro con una punta di ironia, visto che la festività c’è ma non ci sono più animali di allevamento da benedire, a cominciare da maiali, agnelli, muli, buoi che erano una ”risorsa” importante della civiltà contadina. “E così – segnala Aldo-oggi è la festa di Sant’Antonio abate, protettore degli animali. Una volta nei Sassi davanti alla chiesetta di sant’Antonio abate si lasciavano liberi i maiali; oggi circolano liberi nel rione Serra Venerdi dove vivono gli ex abitanti dei Sassi”. Cambiano i tempi, la situazione peggiora e a nulla, e dubitiamo che sia servita, la nota congiunta che il sindaco di Matera Domenico Bernardi e della Provincia Piero Marrese hanno inviato alla Regione affinchè si ”metta tavola” per risolvere la questione cinghiali. Mica facile…per ora si muovono indisturbati in cerca di cibo.