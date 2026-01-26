San Vito, facci la grazia…quell’ex impianto cementiero è ancora lì

E’ chiuso da tempo e custodisce all’interno attrezzature, ormai, da archeologia industriale giusto all’incrocio tra via San Vito e la vecchia statale 7 ”Appia”. Ma,nonostante, glin impegni del passato tra Comune di Matera e l’ex Italcementi,poi Heidelberg, quel vecchio impianto di lavorazione del cemento è ancora lì. Ne avevamo parlato il 14 dicembre 2017 in occasione di un ‘porte aperte” al grande e innovativo impianto che l’azienda ha sulla via per Laterza https://giornalemio.it/ambiente/era-ora-traslochera-impianto-cementiero-di-san-vito/ e poi nel 2022,https://giornalemio.it/ambiente/che-si-attende-per-delocalizzare-impianto-calcestruzzo-di-san-vito/ , in vista dell’apertura di un cantiere di Invitalia per il parco delle Cave. Da allora non se ne è saputo più nulla. Certo che quella struttura,ormai chiusa, all’ingresso di Matera è tempo che restituisca ”prospettiva” al paesaggio. Giriamo la segnalazione all’Amministrazione comunale e all’azienda affinché recuperino e risolvano la questione e a San Vito…perché faccia la sua parte. Del resto la cappella a lui dedicata è a pochi metri.

