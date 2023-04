Salviamo il capocavaccaio, con tanto buon senso.

E’ uno degli avvoltoi “europei” e migra puntualmente per far ritorno dalle nostre parti, dopo aver svernato nelle zone sahariane. Ma non è facile con le tante trappole e colpevoli disattenzioni dell’uomo, che continua a intaccare con scelte dissennate la biodiversità. Per fortuna che piccole ma preziose iniziative stanno contribuendo ad accrescere l’attenzione sul problema e a promuovere buone pratiche. Il Parco della Murgia materana è l’unico del nostro Paese che abbia le linee elettriche di e -distribuzione, completamente isolate, che evitano la folgorazione dei volatili e in particolare di specie protette. Lo ha detto il presidente dell’Ente Parco, Michele Lamacchia in occasione del convegno sul tema ” La lotta all’ uso illegale del veleno: un impegno per tutti”, nell’ambito del progetto ” Life Egyptian Vulture” che ha attivato misure per la conservazione del capovaccaio in Italia e nelle isole Canarie (Spagna) . Nell’Ente Parco il capovaccaio ritorna periodicamente, dopo le migrazioni. E una coppia di capovaccai torna nell’habitat rupestre, una delle sette censite tra Calabria, Basilicata e Puglia che sono tra le regioni partecipanti al progetto. Beneficiari del progetto sono il coordinatore E-Distribuzione, le Regioni Puglia e Basilicata, Gobierno de Canarias,Federparchi, Isrpa, E- Distribucion, Gesplan.Il programma, avviato nel 2017, e che si concluderà a settembre 2023, ha attivato iniziative tra Italia e Spagna (isole Canarie) per la conservazione e tutela della specie, spesso falcidiata dalla folgorazione delle reti elettriche, avvelenamenti o annegamento.

La misura, che ha potuto contare su un investimento di 5 milioni di euro, ha attivato iniziative di sensibilizzazione per contenere le cause del rientro delle specie e per promuovere il ripopolamento. Ogni anno vengono liberati nelle aree dedicate alcuni esemplari di capovaccaio, allevati dal centro di recupero animali selvatici di Semproniano ( Grosseto) ma finora con risultati contenuti, a causa dei fattori che mettono a rischio il ritorno dei volatili dalle zone sahariane. Lo scorso anno ben 24 esemplari, del programma di ripopolamento, non ce l’hanno fatta. Ma i promotori non demordono e una casa nido è pronta con altri giovani esemplari. Il resto dovrà farlo l’attività di sensibilizzazione a tutela del capovaccaio e di altri animali necrofagi, che hanno un nemico subdolo e spietato – come riporta una brochure del progetto- ed è il veleno. Bocconi di carne avvelenati, che alimentano una strage silenziosa. Opera di ignoti sciagurati. Non bastavano i veleni di agricoltura irrorata con tanta chimica, che fa male anche all’uomo oltre che agli animali? C’è tanto da fare, anche sui banchi di scuola. E per quelli c’è una interessante pubblicazione, che illustra il viaggio di Felix. Una storia a fumetti sul capovaccaio, il più piccolo e bizzarro avvoltoio d’Europa. Una storia a favore di vento… Buon viaggio alle coppie che vorranno nidificare dalle nostre parti.