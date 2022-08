Salvato dai vigili del Fuoco escursionista nella gravina di Matera.

Non è la prima volta che accade per i vigili del Fuoco di Matera di soccorrere escursionisti in difficoltà, che hanno perso l’orientamento o che sono caduti, scivolati, slogandosi o fratturandosi un arto dopo aver percorso la passerella in legno sul torrente ”gravina che conduce al pianoro del parco della Murgia. Non chiamatelo ” ponte tibetano” che ha ben altra struttura a cordami sospesi . A Castelsaraceno (Potenza) ,con 586 metri di lunghezza e 80 metri di altezza, c’è l’esempio più imponente di Europa) . Confrontate foto e video e avrete un’idea concreta della differenza E mentre sulla passerella di Matera ci si avventura da soli, ma guardando bene dove mettere i piedi, sul ”ponte Tibetano”costruito in Europa si prosegue necessariamente ancorati… Sicurezza prima di tutto.



E così , restando a Matera, ma la precisazione è d’obbligo, un turista toscano originario di Massa Carrara (Mc) di 50 anni, in visita a Matera, è stato soccorso da personale del 118 e da una squadra dei Vigili del fuoco, mentre compiva una escursione lungo il percorso che dalla passerella in legno sul torrente Gravina, nei rioni Sassi, conduce al pianoro del parco della Murgia. L’uomo, da quanto si è appreso, si è fratturato una gamba dopo essere caduto. Sul posto, dopo una segnalazione fatta da altri escursionisti, sono intervenuti sanitari del servizio emergenza urgenza del ”118 che ha ”stabilizzato” l’arto del turista, la squadra del vigili di Matera che ha raggiunto il luogo e da un elicottero Drago AB 412 del reparto volo del Corpo, che ha trasportato il ferito all’Ospedale di Matera. Operazioni seguite costantemente dal comandante provinciale dei vigili del Fuoco, Ing. Maddalena Lisanti.



Per gli escursionisti la consueta avvertenza a fare attenzione durante il percorso, per evitare di farsi male e di seguire tutti gli accorgimenti per affrontare itinerari che possono riservare difficoltà. L’area del Parco e della Gravina sono contrassegnate da siti rupestri, della civiltà rurale e da una flora e fauna che attirano l’interesse degli escursionisti e meritano,pertanto, di essere apprezzati con attenzione e sicurezza.