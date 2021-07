Ne abbiamo parlato in un altro servizio, nel maggio scorso, con il referente di zona, geometra Mariano Casiello,https://giornalemio.it/ambiente/anche-i-piccoli-centri-nel-sisma-e-super-bonus-con-il-progetto-di-m3s-spa/ sulle opportunità legati a strumenti incentivanti come il sisma bonus e di quel 110 per cento, che consente di riqualificare interi comparti di una città o di un intero paese, come sta accadendo per centri grandi e piccoli della Basilicata alle prese con problemi di dissesto idrogeologico o degrado. L’incontro con amministratori, tecnici e cittadini di Grottole ( Matera) sono un esempio di buone pratiche : dall’approccio culturale alla progettualità da mettere in campo, coinvolgendo professionalità locali, cittadini per raggiungere un obiettivo comune



GLI OBIETTIVI DI SALVAGUARDIA DEL ” BORGO GROTTOLE ”

CON INTERVENTI DI SUPERBONUS 110%”

Tutelare il patrimonio Storico – Artistico

I centri storici custodiscono una memoria del costruire ormai

scomparsa e conservano influssi provenienti da diverse culture che

li hanno abitati nei secoli

Salvaguardare tradizione e radici del nostro Paese

I centri storici racchiudono la storia e la tradizione del nostro Paese

Riqualificazione e messa in

sicurezza degli immobili

Riqualificare i nostri centri storici significa promuovere

la rigenerazione del nostro tessuto urbano storico e

rilanciare l’occupazione del tessuto produttivo

Programmazione della manutenzione

con controllo continuo dello stato dell’opera

Adottare un sistema di monitoraggio in continuo permette di tutelare

e mantenere lo stato di conoscenza degli immobili, controllando la stabilità

e garantendo un idoneo livello di sicurezza negli edifici dei nostri centri storici

Evitare lo spopolamento dei borghi



I centri storici negli ultimi decenni hanno subito un notevole

spopolamento. Occorre quindi migliorarli dal punto di

vista della qualità della vita investendo sul recupero e il miglioramento dei

nostri complessi edilizi esistenti piuttosto che sull’espansione urbana

Valorizzazione e rilancio turistico ed economico

L’obiettivo trainante è la crescita e riqualificazione del centro storico come area a

forte vocazione economica, turistica e culturale. “Sostenere attività a dimensione

d’uomo, rivitalizzare i centri storici e garantire servizi diffusi sul territorio”

I proprietari avranno una duplice convenienza: le abitazioni saranno più stabili e avranno un maggiore valore economico