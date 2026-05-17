Saluti da Ciccillo, l’uomo di Altamura, nella puntata di Sapiens…con Mario Tozzi

Se ve la siete persa, la puntata di Sapiens un solo pianeta, andata in onda sabato 16 maggio su rai tre, vi invitiamo a rivederla su Raiplay https://www.raiplay.it/dirette/rai3/Sapiens-un-solo-pianeta—Un-mondo-di-sotto—Puntata-del-16052026-072f1077-07c6-473e-ba56-198040c53aaa.html. Ne vale veramente la pena per quanto illustrato e detto su antichi ipogei che nascondono la storia dell’uomo e della terra, tra arte,scienza e misteri. E così ” Ciccillo” l’uomo di Altamura, del periodo neandrthaliano, raggiunto dal geologo Mario Tozzi a Lama Lunga, dove ”riposa” a testa in giunta nonostante le polemiche sulla sua valorizzazione, insieme alla cava dei dinosauri e al pulo. Fino a passare alla grotta dei cervi a Porto Badisco (Lecce) e poi a Pertosa Auletta (Salerno) e in altre parti del mondo.



La sinossi della puntata

È vero che nelle grotte gli antichi Sapiens si mettevano in contatto con l’Aldilà? Perché le grotte sono archivi geologici che parlano della storia della Terra? Che cosa raccontano le grotte sull’evoluzione dei Sapiens? Come funziona il carsismo e come si formano le stalattiti e le stalagmiti? Quale mistero si nasconde dietro il misterioso uomo di Altamura? Quante probabilità di salvarsi ci sono se si rimane intrappolati in una grotta? Mario Tozzi accompagna il pubblico in un viaggio nel mondo delle grotte, tra scienza, archeologia e mistero. Dalle cavità del Cilento alla grotta di Altamura, fino alle pitture rupestri di Chauvet e della Grotta dei Cervi, il racconto esplora il carsismo, la formazione di stalattiti e stalagmiti e il legame tra i Sapiens e il mondo sotterraneo. Un percorso tra storia della Terra, evoluzione umana e tracce delle prime civiltà.

LA GROTTA DEI CERVI A PORTO BADISCO

