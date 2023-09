Salute e giustizia. Precesso Caffaro senza parti civili.Un paradosso!

E ora chi difenderà i cittadini e il territorio dal danno ambientale e sulla salute subiti? A denunciarlo è Medicina Democratica, con il presidente Marco Caldiroli, che nelle aule dei Tribunali è con lavoratori, famiglie, cittadini, quando c’è da costituirsi parte civile e denunciare le violazioni del caso. Ma quanto accaduto a Brescia è paradossale. In Tribunale nè il Ministero dell’Ambiente e nè il Comune (quello d Brescia) si siano costituiti parte civile nel precesso contro la Caffaro, che negli anni ha lavorato e diffuso , e dalla diffusione nel terreno e nelle acque veleni come i policlorobifenili, (PCB), le policlorobenzodiossine e dibenzofurani (PCDD/F), mercurio e arsenico. E i danni per ambiente e popolazione ci sono eccome. Una brutta pagina, una anomalia, che Medicina democratica auspica possa portare a una buona pagina di giustizia. Il processo, intanto, partirà con tanti ” Perche?” di una scelta che ha ignorato le esigenze di giustizia dei cittadini.



Processo Caffaro, senza parti civili chi difenderà gli interessi del territorio?

COMUNICATO STAMPA

Sconcerto e preoccupazione di Medicina Democratica per l’esclusione come parte civile dal processo Caffaro, Marco Caldiroli “Chi rappresenterà gli interessi della popolazione e del territorio, gravemente danneggiati dall’inquinamento ambientale?”

Milano, 27 settembre 2023 “Sconcerto, è il termine che meglio esprime la reazione di Medicina Democratica a fronte della esclusione quale parte civile nel processo che si aprirà a Brescia per gli episodi più recenti di inquinamento dal sito ex Caffaro”, è quanto ha dichiarato Marco Caldiroli, presidente di Medicina Democratica, a commento della decisione di ieri del GUP che ha escluso le parti civili come Medicina Democratica, Codacons e Lac.

E’ la prima volta che accade un fatto simile e sono incomprensibili e ragioni di una tale esclusione vista la ponderosa documentazione in due faldoni presentata dalla avvocata di Medicina Democratica Laura Mara, che espresso per questo profonda amarezza.



“Siamo convinti – ha aggiunto Marco Caldiroli – di avere tutte le carte in regola per rappresentare nel processo le ragioni delle popolazioni e dei lavoratori esposti, loro malgrado, a sostanze tossiche anche negli ambienti di vita e nell’acqua. Come in molte altre occasioni, oltre ai nostri fini statutari di tutela della salute e dell’ambiente, nel caso di Brescia abbiamo documentato le attività specifiche sul problema da decenni”.

Medicina Democratica, anche grazie alla azione della realtà locale rappresentata da Marino Ruzzenenti, con le sue denunce di oltre venti anni fa, è quella che aveva portato davanti a tutti la grave situazione di compromissione ambientale e aveva contribuito in maniera determinante ad accendere i riflettori sul disastro ambientale, provocato dalle attività industriali della Caffaro, e dalla diffusione nel terreno e nelle acque di veleni come i policlorobifenili, (PCB), le policlorobenzodiossine e dibenzofurani (PCDD/F), mercurio e arsenico.

Con la decisione inoltre di Comune e Ministero dell’Ambiente di non presentarsi come parti civili, il processo Caffaro, che si aprirà, conterrà una anomalia rispetto alle decine di procedimenti giudiziari per inquinamento ambientale e danni alla salute, in corso in ogni dove in Italia, in cui le parti civili, e in primis Medicina Democratica, sono sempre presenti, e rappresentano un baluardo per la difesa degli interessi delle popolazioni e dell’ambiente. “Abbiamo ragione di ritenere- ha sottolineato Marco Caldiroli, che la nostra presenza come parte civile in alcuni processi abbia assolto a un ruolo certamente importante ai fini della determinazione di sentenze, che hanno visto la condanna dei responsabili, come è il caso dei processi per questioni ambientali Solvay di Spinetta Marengo, Centrale Tirreno Power Savona- Quiliano, Porto Marghera in passato, e da ultimo il processo Eternit Casale Monferrato, che ha portato, nel giugno scorso, alla condanna del magnate svizzero Stephan Schmidheiny a 12 anni di reclusione. Per questo esprimiamo la nostra preoccupazione per le sorti di un processo che non si avvarrà per esclusione e per scelta del supporto delle parti civili a rappresentare gli interessi della popolazione”.

Per info. Carmìna Conte cell. 393 137 761