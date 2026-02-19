S.o.s Crisi idrica. A Casa Futura confronto sulle proposte di buon senso.

E a giudicare dagli invitati al confronto organizzato a Matera da Casafutura per il mese del verde ” Greenmonth”, per gli appassionati di anglicismi, c’è da annotare quanto Alessia Araneo, Pietro Simonetti e Cristos Xyloyannis hanno detto e scritto da tempo, ma che in consiglio regionale e tra gli addetti ai lavori che avrebbero dovuto programmare e attivare interventi antispreco, di razionalizzazione dell’oro bianco. Così non è stato e tra cambiamenti climatici, rete colabrodo, programmazione (gli invasi non sono stati puliti…) siamo al paradosso delle riduzioni o, peggio, del taglio delle forniture per le utenze domestiche e produttive. A questo aggiungiamo la perdita di autonomia decisionale nella gestione della risorsa idrica finita nella società ministeriale Acque Sud spa, sulle quali le mire di privatizzazione graduale sono ricorrenti. E questo nonostante un referendum come l’acqua debba restare un bene pubblico. Ma i governi locali e nazionale di centrodestra sono per le mani libere in economia…E allora? Cittadini della Basilicata quella risorsa e nostra, non dimentichiamolo, quando si tratta di decidere a chi affidare il futuro di una regione tartassata dall’emigrazione e dal taglio dei servizi. Cambiare rotta, prima che i rubinetti finiscano in secca..



Crisi idrica in Basilicata: a CasaFutura il secondo appuntamento del “Greenmonth”

Prosegue il percorso del Greenmonth promosso da Materia Futura con un secondo appuntamento dedicato a uno dei temi più delicati e preoccupanti dell’attualità: la crisi idrica in Basilicata.

Venerdì 20 febbraio alle ore 19.30, presso CasaFutura in via Hans Christian Andersen 26, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Crisi idrica in Basilicata: il tempo di agire”, un momento di confronto aperto per analizzare una problematica che, nonostante le piogge e le nevicate degli ultimi mesi abbiano aumentato i volumi d’acqua negli invasi, resta assolutamente non risolta e strutturalmente preoccupante dal punto di vista strutturale e infrastrutturale.

La sensazione è chiara: della “crisi idrica” sentiremo parlare sempre più spesso. Le difficoltà legate al comparto agricolo, le criticità infrastrutturali, le condizioni delle condotte e delle reti idriche, fino alla riduzione dei consumi quotidiani nelle case, impongono una riflessione seria e condivisa.



È il momento di prendere consapevolezza del problema e iniziare a cercare – e proporre – soluzioni concrete.

Ne parleranno:Alessia Araneo, consigliera regionale M5S; Pietro Simonetti, autore di importanti riflessioni sul tema e già consigliere regionale; Cristos Xiloyannis, professore di Pomologia ed esperto di relazioni idriche e tecniche di risparmio dell’acqua.

L’incontro sarà un’occasione di dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini, con l’obiettivo di stimolare responsabilità collettiva e azioni concrete.

Il GREENMONTH proseguirà sabato 21 febbraio alle ore 10.30 sempre a CasaFutura con il laboratorio di riciclo artistico “Ci metto la faccia”, a cura di Paolo Scozzafava.

Il laboratorio è aperto anche ai bambini tra gli 8 e i 12 anni con Costo di partecipazione di €5,00.

Materia Futura conferma così il proprio impegno nel promuovere informazione, partecipazione e discussione, nella convinzione che la sostenibilità passi prima di tutto dalla consapevolezza e dalla responsabilità condivisa.