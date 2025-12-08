Vecchia storia, quella del patrimonio rupestre della Città dei Sassi che sollecita attenzione e interventi, quando l’incuria degli uomini dimentica storia e memoria dei luoghi. E’ le immagini della chiesta di San Leonardo nel Sasso Caveoso, della quale ci siamo già occupati a gennaio 2024 https://giornalemio.it/cronaca/san-leonardo-nel-degrado-altro-che-trentennale-unesco/. Da allora la situazione non è mutata. E le foto di Antonio Serravezza sono eloquenti. La richiesta è sempre la stessa : intervenite! L’anno da capitale mediterranea della cultura e del dialogo deve essere anche questo. Tuteliamo la nostra storia.
LA SEGNALAZIONE CON LE FOTO DEL SERVIZIO DI ENZO DI PEDE
Emergenza abbandono: la Chiesa di San Leonardo nei Sassi di Matera tra degrado e immondizia. La Chiesa di San Leonardo, situata nel cuore dei Sassi di Matera, è vittima di abbandono e degrado da anni, piena di immondizia e con un tetto che cede. Un luogo storico e culturale importante, simbolo della storia e della fede della comunità, è a rischio. Si trova vicino al MUDEAM e’ immagine negativa del luogo.
È un peccato vedere un luogo così bello e storico in questo stato.
Responsabilità e soluzioni
Il Comune di Matera e la Soprintendenza per i Beni Culturali che dovrebbero intervenire per ripristinare la chiesa e renderla nuovamente un luogo di interesse.
È urgente intervenire per salvare questo patrimonio culturale e storico. Non possiamo permettere che la Chiesa di San Leonardo sia dimenticata.
S.o.s chiesa san Leonardo. Quanto degrado. Si intervenga
