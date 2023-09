Rocciavivafest alle radici…dove tutto iniziò

Dove? A Oppido Lucano ( Potenza) come è riportato sulla pagina social della benemerita associazione Rocciaviva, che ha avuto nella tenacia e in un sogno tutto verde di Piero Franco, la leva per coinvolgere altri amici. E da un seme,da una piantina, colli e pendii brulli hanno recuperato o stanno recuperando quel ”manto” che madre natura aveva steso e che l’uomo ha poi rimosso con azioni speculative, senza tener conto delle conseguenze…E allora Rocciaviva è in festa, a ottobre, in quel piccolo centro del Potentino con un programma di cose da fare e spazio per divertirsi, all’insegna della sostenibilità. Basta un click per prenotarsi ,https://rocciavivafest.mystrikingly.com , pagando una piccola quota a fin di bene per una esperienza da fare. Per cui passate parola.



DALLA PAGINA FB

L’associazione Rocciaviva ha acquistato il suo primo terreno ad Oppido Lucano a luglio 2023. 4 ettari, dove creare un Centro di Formazione e Ricerca.

Per celebrare l’inizio di questa avventura abbiamo deciso di organizzare un importante festival con le attività e le persone che ci stanno a cuore.

Vi aspettiamo per condividere insieme a noi questo grande passo.

Ci saranno Laboratori, Conferenze, Performance ma soprattutto sarà un momento di incontro e di scambio per condividere pratiche ed ispirazioni per rigenerare terreni, comunità e territori.

Per il programma completo, per tutte le altre informazioni e per prenotare il tuo biglietto vai su:

IL PROGRAMMA