Roberto Cifarelli: dal “Carnevale del Riciclo” alla Fiera dell’Innovazione Ambientale”

“E’ stata un bel successo la quarta edizione del “Carnevale del Riciclo”, quest’anno nel suggestivo scenario del Parco del Castello Tramontano.” E’ quanto afferma il consigliere regionale Roberto Cifarelli in una nota diffusa al termine della manifestazione odierna e con la quale lancia una proposta: perchè non far evolvere questo evento “in una vera e propria Fiera dell’Innovazione sul Recupero, Riciclo, Riuso dei Materiali, da tenersi ogni anno nello stesso periodo del Carnevale di Matera”? Vedremo l’accoglienza che questa suggestione troverà. Cifarelli, scrive comunque, che “L’iniziativa ha confermato ancora una volta la sua valenza educativa e sociale: studenti di tutti gli ordini di scuola di Matera, insieme ai loro insegnanti, genitori e famiglie, hanno sfilato con creazioni originali e colorate realizzate attraverso il riuso di materiali di scarto, dimostrando come la sostenibilità ambientale possa diventare momento di festa e condivisione, dando vita a un percorso di sensibilizzazione che coniuga creatività, cultura e impegno civico. Il Carnevale del Riciclo si conferma così come evento emblematico nella promozione di comportamenti responsabili verso l’ambiente e di una cittadinanza attiva e consapevole.

Una proposta per il futuro: dalla manifestazione a una Fiera dell’Innovazione Ambientale

Nell’esprimere apprezzamento e complimentarmi con gli organizzatori – dichiara Roberto Cifarelli, consigliere comunale di Matera –, anche il successo di questa edizione non può che stimolare una riflessione più ampia sul ruolo che eventi come questo possono avere nella vita culturale e sociale della nostra città e nel panorama meridionale. Per questo motivo lancio una proposta concreta: evolvere il “Carnevale del Riciclo” in una vera e propria Fiera dell’Innovazione sul Recupero, Riciclo, Riuso dei Materiali, da tenersi ogni anno nello stesso periodo del Carnevale di Matera.

Questa fiera potrebbe diventare un appuntamento fisso nel calendario culturale e ambientale della città dei Sassi, coinvolgendo scuole, imprese, start-up, associazioni, artisti e cittadini in un grande evento dedicato alle tecnologie, alle idee e alle pratiche innovative per il riuso e la valorizzazione dei materiali. Una piattaforma capace di coniugare sostenibilità, economia circolare, formazione ed economia locale, e di proiettare Matera ancora di più come città della sostenibilità e dell’innovazione ambientale.

Credo fortemente – prosegue Cifarelli – che Matera possa farsi promotrice di un evento di respiro nazionale, capace di attrarre pubblico, scuole e professionisti da tutto il territorio, rafforzando l’identità della città come laboratorio di buone pratiche ambientali e civiche. Un’opportunità per crescere insieme ai nostri giovani e trasformare l’impegno di oggi in modelli concreti per il futuro.

Il Comune di Matera e tutte le realtà coinvolte sono invitate a confrontarsi su questa proposta per definire gli obiettivi, il format e le risorse necessari per realizzare questa visione già a partire dalla prossima edizione del Carnevale del 2027.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.