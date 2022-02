Ignoti hanno portato via il cestino per la raccolta degli escrementi canini e il risultato è quello che vedete nella foto. A segnalarcelo una coppia di amici degli animali in transito a Matera lungo la parte alta di via Lucana, di fronte al cippo della Milizia. Bustine poggiate sul coperchio o finite per terra. Si provveda a installare un nuovo cestino.