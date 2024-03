Riserva Naturale Bosco Pantano di Policoro: tavolo di confronto a tutela dell’area

Con una nota, il Comune di Policoro informa che “Si è riunito venerdì mattina in Sala Consiliare un tavolo di confronto per discutere sulla Riserva Naturale Bosco Pantano: l’incontro, che ha visto partecipi la Regione Basilicata, la Provincia di Matera e il Comune, assieme a tutte le associazioni di categoria interessate, si è concentrata sullo stato di salute dell’area, bisognosa di un costante impegno per affrontare e ridurre le sue vulnerabilità. Durante la seduta, molto interessanti sono state le presentazioni di due dossier, discussi dal professor Francesco Ripullone dell’Università degli Studi di Basilicata, che si sono focalizzati sui progetti “L’ultima foresta incantata”, e “RI-PARTY-AMO RINATURAZIONE” realizzati e condivisi da Ufficio Foreste, WWF e Legambiente. Le potenzialità, e al tempo stesso le criticità dell’intera foresta ripariale, soggetta purtroppo ai continui cambiamenti climatici, sono state discusse dai vari soggetti chiamati in causa che hanno tutti condiviso il proponimento di creare un gruppo di lavoro che tuteli l’area, attraverso un continuo monitoraggio, controllo e sorveglianza del territorio. Le difficoltà da superare sono tante, la voglia di “curare” il Bosco fragile di Policoro è di più.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.