Riperimetrazione? Ente Parco(ignaro di tutto) si dissocia

E dopo I Verdi, in ordine di tempo, dopo le prese di posizione con diverse argomentazioni di Matera Civica e di Legambiente sulla iniziativa dell’Amministrazione comunale di chiedere alla Regione di Basilicata di ‘’riperimetrare’’ il Parco della Murgia per la Cava del Sole e per Murgia Timone, per superare le questioni annuali dei concerti e dei fuochi del 2 luglio, arriva la contrarietà del presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana Michele Lamacchia. Una presa di posizione conseguenziale, coerente, con i pareri negativi più volte manifestati sul altre vicende. Lamacchia aggiunge di non essere stato informato dell’iniziativa. Un ‘’difetto’’ di comunicazione che ha riguardato anche altre realtà oltre che la cittadinanza.



Comunicato stampa

Il Presidente dell’Ente Parco della Murgia Materana Michele Lamacchia prende le distanze dalla richiesta di riperimetrazione del parco in particolar modo dell’area di Murgia timone. “Non c’è nessuna motivazione valida per una richiesta di questo genere che tra l’altro avviene all’insaputa dell’Ente. Scelta ingiustificabile e censurabile specialmente se dettata dalla volontà di permettere l’espletamento di eventi incompatibili con aree protette. Scelta incomprensibile se si pensa che il parco è fonte di ricchezza prima di tutto riguardo alla biodiversità che custodisce. Iniziative dettate da emotività conseguenti a specifiche richieste di cittadini possono fare precipitare la città nel baratro della prepotenza e rappresenta un grave precedente. Il bene comune deve essere posto sempre al di sopra di interessi di bottega. Il Parco va tutelato, salvaguardato, difeso, protetto da iniziative che possono creare danni al patrimonio e certamente non stralciando aree per evitare e/o superare i vincoli ambientali.

Si invita il sindaco a ritirare questa richiesta che, ci permettiamo di dire è anacronistica e addirittura in controtendenza rispetto ai recenti indirizzi espressi in sede comunitaria. “

Il Presidente

Dott. Michele Lamacchia