Rifiuti tra risparmio e innovazione. A Cesenatico si fa cosi…

Ne avevamo parlato nei giorni scorsi nel servizio firmato da Giovanni Caserta https://giornalemio.it/politica/materdomini-cambiamo-sistema-di-raccolta-rifiuti-come-a-bologna e con un interesse, tuttora in corso da parte dei lettori del nostro blog. Cambiare e innovare l’attuale servizio di raccolta differenziata di igiene urbana a Matera , che fa parte con altri comuni del Sub ambito 1? Possibile con un contratto in corso, scadenza fra quattro anni, e con investimenti comunque da fare tenendo conto che la tassa per rifiuti solidi urbani- per questo o quel motivo- non è diminuita? E con i costi, è il caso dell’energia e di altre voci vive non sono diminuite? Parlarne, comunque, fa bene. Sul come e quando innovare non azzardiamo date. Nel frattempo, siamo sempre in Emilia Romagna, ci arriva da Cesenatico (la città natale del pirata Marco Pantani) un modello organizzativo che- con i dovuti accorgimenti- può tornare utile anche da noi. Naturalmente da noi si scontano assenza o ritardi, se preferite, nelle campagne di educazione e prevenzione che vanificano spesso il lavoro delle squadre di operatori ecologici. Se le strade del centro, luogo battuto dai turisti, continuano a vedersi resti di urine e deiezioni canine, incrostazioni di colazioni, gelati e via elencando o tracce del passaggio di maleducati, dalle cicche di sigarette, ai chewing gum alle lattine di bibite, significa che c’è da rimboccarsi le maniche per educare e sanzionare, se occorre. Se ne riparlerà dopo l’estate. Forse…Noi, intendiamo, continuiamo a segnalare e anche il Modello emiliano romagnolo (altro contesto) , con le isole ecologiche, può essere uno spunto per migliorarsi. Ma attendiamo i fatti…



L’ESPERIENZA DI ANTONIO SERRAVEZZA

Le tariffe della Tari ogni anno aumenta anche se ogni anno aumenta la percentuale della raccolta differenziata. In molte città italiane stanno sperimentando piccole isole ecologiche di quartiere con scheda magnetica. Sono delle postazioni ecologiche per agevolare, le utenze abilitate, il conferimento di plastica, carta/cartone, organico, vetro/acciaio/alluminio e secco residuo. È un servizio sempre attivo senza vincoli né’ di orario ne’ di giorno per il conferimento. Le isole ecologiche sono pensate anche per risolvere la problematica legata al decoro urbano principalmente nelle ore serali. In questo modo i commercianti del centro, invece di lasciare, dopo le 22, i sacchi con i rifiuti lungo le passeggiate, possono portarli in questi spazi. Per l’utilizzo del servizio basta richiedere la tessera magnetica presso il Comune. L’obiettivo è migliorare ulteriormente la raccolta differenziata attraverso vari comparti appositi. Le isole ecologiche digitalizzate offrono alle persone la possibilità di conferire la spazzatura senza obbligo di orario e giorno di scadenza, una grande comodità. Con la tessera è possibile tracciare il rifiuto, chi conferisce e in quale cassonetto, non cosa e quanto.



Questo sistema permette di responsabilizzare i cittadini, mantenere aggiornata la banca dati degli utenti che pagano la Tari, evitare conferimenti impropri, monitorare le postazioni per capire se in alcune aree devono essere eventualmente aumentare le frequenze di svuotamento o incrementare le postazioni, limitare l’impatto dei mezzi di svuotamento sul territorio, impostare azioni comunicative mirate.