Rifiuti sospesi…Soluzioni Cercansi

A scriverci è il signor Pino Loperfido, che vive nella zona Nord di Matera, in quel comprensorio delimitato dal curvone tra via dei Normanni e viale Italia, e con una foto emblematica sui ritardi nel ritiro della differenziata dai bidoni condominiali alla mercè anche di altri potenziali conferitori di rifiuti…E qui lo stesso Loperfido, pur rispettando il diritto al rispetto delle festività nel quale non si è effettua- come abbiamo riportato in altri servizi- lo svuotamento di mastelli e cassonetti, e il diritto alle ferie del personale che d’estate riduce drasticamente gli organici, chiede che si adottino soluzioni per evitare il disagio. Mica facile. La convenzione tra Comune e ditta appaltatrice fissa regole precise e costi del servizio. ci sono margini per ridurre gli effetti del problema sollevato? ”Siamo una città turistica- osserva Loperfido- e uno sforzo in più fatto sul piano del decoro”. Concordiamo. E se avremo risposte le riporteremo.



*UNA CITTA’ RIFIUTA…TA AD OGNI FESTIVITA’*

Buondi Franco, in passato abbiamo già evidenziato il problema POST FESTIVITA’. Perché una città turistica come Matera, dopo ogni festività (es. 25/26 dicembre, 1°gennaio, 6 gennaio, 15 agosto…e altre ricorrenze ricadenti in settimana) devono trovarsi ad aspettare 1 settimana per vedere la raccolta dei rifiuti (vedi Secco, Plastica, Carta, Vetro, con certi volumi…) riprendere la normalità. Giusta la fruizione di libertà del personale lavorativo nella festività, doverosa….ma non altrettanto giustificata l’attesa per il ritiro di RIFIUTI, peraltro ingombranti e maleodoranti. NON PUÒ ESSERCI una organizzazione di recupero di quei rifiuti SOSPESI nei giorni seguenti al salto nel calendario di raccolta? Possibile che questa città si trovi NEI RIFIUTI per strada ad attendere in Stand by il prossimo turno? Oggi siamo nell’era del progresso, chi organizza è chiamato a prevedere anche queste situazioni,annunciate su app Cosp,ma nascoste nel ritiro. Solo ipotesi…🤔