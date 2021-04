Area del Sasso Caveoso ripulita e foto, girataci dal primo cittadino Domenico Bennardi, che conferma la volontà di tenere pulito ovunque. Ma si fa prima a non sporcare. E per farlo occorre attivare una campagna di sensibilizzazione in centro e negli antichi rioni di tufo, in vista della auspicata ripresa sia pure contenuta dei flussi turistici,come abbiamo riportato nel servizio di segnalazione sul deturpamento dei luoghi https://giornalemio.it/ambiente/che-sconcio-tra-incivilta-e/

Del resto con il 25 aprile abbiamo avuto, il che è confortante, una piccola ripresa di presenze. Tanti concittadini in giro, a piedi, in bici, o con il cane al guinzaglio, e alcune comitive in tour. Uno sforzo che deve coinvolgere tutti. Perchè si fa prima a tenere pulito che a deturpare, con i costi che sappiamo. Senza dimenticare il ruolo devastante di maleducati e di animali ( nella zona di Casalnuovo è risaputa la presenza di cinghiali) che lacerano i sacchetti di plastica dei rifiuti in cerca di cibo.