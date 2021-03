Non era scontato che il dato sulla raccolta differenziata a Matera raggiungesse, a cinque mesi dall’avvio del servizio, raggiungesse il 74 per cento superando in anticipo il dato annuale del 70. Un ottimo dato, nonostante, le tante problematiche sollevate dalla stessa Amministrazione comunale che d’intesa con l’associazione temporanea di imprese è riuscita a rimodulare alcuni aspetti gestionali, dagli stessi cittadini e da alcune associative. Del resto era un bando già impostato e con tutti i limiti che la cosa comporta. Si è passati dai cassonetti di stoccaggio, con tutto e il contrario di tutto, a piccole isole ecologiche condominiali, al prelievo e deposito dei mastelli individuali. Il lavoro portato avanti dal sindaco Domenico Bennardi, dall’assessore all’ambiente Lucia Summa che hanno dovuto fare i conti anche con la carenza di organici e una progettualità di strutture e impianti, non si ferma qui. Quel “c’è tanto da fare” riguarda oltre al miglioramento di un servizio appaltato per sette anni e di dimensioni comprensoriali, anche con gli aspetti legati all’abusivismo con l’abbandono di rifiuti un po’ ovunque e soprattutto sui fronti urbani, dove le competenze riguardano anche altri enti. Serve un coordinamento e un richiamo alle responsabilità da un soggetto terzo, come la Prefettura. Altra questione il decoro urbano procurato dall’inciviltà di alcuni maleducati, sottolineiamo questo aspetto, di proprietari di cani. Servono campagne di educazione, prevenzione informativa e sanzioni con l’impiego della Polizia municipale.



LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Matera ha raggiunto, a cinque mesi dall’avvio del servizio, il 74 per cento. Lo ha annunciato in una nota il sindaco, Domenico Bennardi, che fa riferimento al dato raccolto nella seconda settimana di marzo 2021. ” E’ un trend in costante crescita -ha commentato Bennardi- che ha consentito, al quinto mese, di superare quello che era stato fissato come obiettivo da raggiungere dopo il primo anno: cioè il 70 per cento di raccolta differenziata a ottobre 2021.Bennardi, nel ricordare le difficoltà incontrate nell’avvio del servizio, e gli interventi effettuati per rimodulare alcuni aspetti organizzativi, ha lamentato lo scarso senso di responsabilità di alcuni cittadini in relazione all’abbandono indiscriminato di rifiuti. “Questo risultato – prosegue il sindaco – non sarebbe stato possibile se tanti non avessero partecipato diligentemente. Purtroppo, devo notare che ci sono ancora persone che sporcano la città e, allo stesso tempo, il senso civico della stragrande maggioranza dei materani. E’ stata intensificata l’attività di sorveglianza attraverso le fotocamere di controllo ambientale e la Polizia Locale sta facendo un ottimo lavoro, grazie anche alla collaborazione di tanti cittadini. Possiamo affermare -ha concluso Bennardi- di avere superato positivamente la fase di transizione, dal conferimento ai cassonetti alla raccolta differenziata porta a porta, pertanto adesso non può esistere nessun tipo di giustificazione: l’abbandono sconsiderato dei rifiuti, oltre ad avere un impatto estremamente negativo sul decoro urbano, rappresenta un costo economico che deve essere sostenuto dall’intera collettività; è giusto che ognuno faccia la propria parte per il decoro di quello che è un patrimonio collettivo