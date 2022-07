Rifiuti nella gravina? Proviamo con le ”videocamere”

“Gli dovrebbero cadere le mani …” ripete un intercalare dialettale,e invece continuano,-parliamo dei soliti ignoti zozzoni- a buttare rifiuti nella gravina di Matera. Le foto inviateci dall’escursionista Antonio Serravezza, che fa ”sangue amaro” quando vede questi esempi di maleducazione, sono eloquenti. Finora gli appelli verbali di Comune, Ente Parco, ambientalisti sono rimasti nel vuoto. Servono attività di prevenzione e monitoraggio dei luoghi. Poche o nulla le unità a vigilare e rimuovere i rifiuti dalla gravina ha un costo. Chi mette mano a coscienza e portafogli? L’installazione di videocamere anche su quel versante dei Sassi, consentirebbe di ”pizzicare ” qualche maleducato e di sanzionarlo. Toccare le persone nell’affetto più caro, il portafogli, spesso riesce dove non arrivano appelli e buon senso…

LA DENUNCIA DI SERRAVEZZA

Ci sono persone che non si meritano di essere cittadini di Matera e vivono in un mondo in cui loro vogliono vivere, senz’altro non nella civiltà. Sarà ignoranza, sarà cattiveria non si possono catalogare le persone che per disprezzo continuano da anni a versare qualsiasi oggetto giù nel crinale della Gravina lungo la bellissima via Madonna delle Virtù. Possibile che esistono persone senza coscienza che non comprendono che questo è un sito di particolare pregio? Si tratta di Matera n fenomeno che oltre a deturpare l’ambiente e il paesaggio, genera un costo non indifferente per la collettività. Nella stessa zona lo scorso anno un altro genio equilibrista scrisse sul passante dell’acquedotto in cemento un gran “VAFFANCULO”.

Cosa fare? Video camere lungo tutto il percorso da San Pietro Caveoso a Sant’Agostino. Nel frattempo un immediato intervento per non garantire un assembramento di ratti e cinghiali.