Rifiuti nel posto sbagliato. Ma se ci fosse una alternativa…

..i cittadini che non posso fare altrimenti non riceverebbero dal Comune di Matera , come accaduto al signor Francesco di Matera,un verbale di violazione amministrativa con una sanzione complessiva di 217 euro per ”aver conferito i propri rifiuti – senza averne titolo- nei carrellati posti all’interno del mercato ortofrutticolo” del rione Piccianello che sono al servizio dell’attività di quella struttura. Il conferimento dei rifiuti, e questo è innegabile, come precisa Francesco, che aveva raggiunto il mercato in auto, ma per una esigenza impellente. Era l’11 di agosto e non poteva di certo lasciare a casa i rifiuti organici- e con un temperatura tropicale- dovendo partire per le ferie. E allora ha pensato di farlo ”educatamente” conferendo il sacchetto nei cassonetti di una struttura pubblica. Al ritorno dalla ferie la sanzione per aver violato le norme. ”La legge non ammette ignoranza” recita una antica massima. Ma non c’erano alternative se non quella- ci dice- di comportarsi con correttezza, onestamente. Altri la pensano diversamente è non pensano al decoro urbano, abbandonando i rifiuti dove capita. E allora per evitare che il disagio si ripeta, per questo o quel motivo, perchè non installare alcuni cassonetti per l’organico per le emergenze? Giriamo la richiesta al sindaco e all’assessore all’ambiente per studiare la cosa. Francesco e altri, intanto, dovranno mettere mano alla tasca.

