Rifiuti. Matera il 30 dicembre si preleva la ”multimateriale’

A darne notizia è il Comune di Matera, in vista del prevedibile aumento di rifiuti indifferenziati a ridosso del Capodanno. Martedì 30 dicembre la raccolta della carta sarà sostituita da quella ”multimateriale”. Passate parola. Ad anno nuovo riprenderà il normale calendario di raccolta

IL COMUNICATO STAMPA

Si informa la cittadinanza che il giorno 30 dicembre 2025 il servizio di raccolta differenziata subirà una variazione.

In tale data, la raccolta della carta sarà sostituita dalla raccolta del multimateriale. Questa modifica si rende necessaria in considerazione delle festività di Capodanno, che comporterebbero altrimenti un intervallo troppo lungo tra un turno e l’altro della raccolta del multimateriale.

Si invitano pertanto i cittadini a esporre correttamente solo il multimateriale secondo le modalità previste e rispettare gli orari e le indicazioni per il conferimento dei rifiuti.

Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e per l’attenzione al corretto svolgimento del servizio.