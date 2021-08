Le immagini inviateci da un nostro lettore, Fabio, sono eloquenti, con il classico materasso e altre tipologie di rifiuti abbandonati dai soliti incivili nel comprensorio di San Nicola all’Ofra. Nessuno finora si è premurato di rimuoverli e quel luogo è diventato una discarica a cielo aperto, che invita altri ad abbandonare altri rifiuti. Fabio si chiede come mai finora nessun amministratore comunale (e non solo, aggiungiamo) abbia percorso via Montescaglioso, per accorgersi di quella situazione di degrado. E sollecita l’installazione di telecamere per scoraggiare e sanzionare gli abbandoni. Giriamo la segnalazione affinchè si provveda. Ci siamo già occupati in passato, grazie anche alle segnalazioni di concittadini e di escursionisti che battono il territorio come ”zio Rocco” Castellano. Servono campagne di informazione, vigilanza e un coordinamento fra tutti gli enti che hanno competenze sul territorio. Finora si è mosso poco. Nel frattempo si provveda alla rimozione di quei rifiuti.

Buongiorno, tempo fa avete scritto un articolo sotto segnalazione di una discarica a cielo aperto vicino San Nicola dell’ofra, volevo segnalare che nuovamente siamo nella stessa situazione… È circa due mesi che c’è questo scempio…. So che si può ovviamente segnalare, ma possibile che in 2 mesi nessun assessore comunale neanche per sbaglio abbia fatto questa strada per Montescaglioso?!? Spero che denunciate nuovamente l’accaduto e che il comune cominci ad installare telecamere nei punti critici della città.