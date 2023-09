Rifiuti in Ospedale. Asm, Comune e Cosp Tecnoservice collaboreranno

Buone pratiche per rimediare a un problema ”attenzionato” da Comune e Asm e così, dopo un confronto tecnico per un esame della situazione, si è giunti a una conclusione che richiederà tempi diversi. Un periodo di formazione per migliorare le conoscenze sulla raccolta differenziata e la realizzazione di una isola ecologica dedicate sono le iniziative che l’Azienda sanitaria di Matera realizzerà , nella Città dei Sassi, per superare le criticità nel sistema di conferimento dei rifiuti presso l’Ospedale ” Madonna delle Grazie”. L’attività formativa del personale sanitario sarà supportata dai responsabile della Cosp Tecnoservice”, che a Matera si occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti. La realizzazione dell’isola tecnica, sarà realizzata nei tempi previsti dalle procedure tecnico amministrative. I dirigenti Asm hanno reso noto di aver attivato un sistema di tracciamento del rifiuto, per individuare eventuali inadempienze e responsabilità del personale. È emerso anche un fenomeno di conferimento illecito di rifiuti dall’esterno, con persone che sono state riprese dalla videosorveglianza mentre abbandonavano sacchi nei cassonetti ospedalieri. Per comodità,gli smaltitori abusivi, avevano posizionato anche uno sgabello oltre la recinzione. Ma sono stati individuati…



IL COMUNICATO DEL COMUNE

Si è svolto stamane, nella sala “Mandela” del municipio di Matera, un tavolo tecnico convocato dall’Amministrazione comunale, su iniziativa del sindaco Domenico Bennardi con l’assessore all’Igiene urbana Massimiliano Amenta, i vertici dell’Azienda sanitaria materana (Asm), il direttore generale Sabrina Pulvirenti e quello sanitario Giuseppe Magno, oltre ai responsabili della “Cosp Tecnoservice”, ditta che gestisce il sistema di raccolta rifiuti nell’area urbana di Matera. Oggetto del vertice le criticità riscontrate nel sistema di conferimento dei rifiuti all’ospedale “Madonna delle Grazie”, dove si segnalano problemi nella differenziata. Un tema che i vertici Asm stanno affrontando in maniera strutturale, come ha sottolineato il Dg Pulvirenti, in primis con un’attività di formazione rivolta al personale sanitario interno, ma anche ai dipendenti delle ditte esterne che operano in ospedale. I dirigenti Asm hanno reso noto di aver attivato un sistema di tracciamento del rifiuto, per individuare eventuali inadempienze e responsabilità del personale. È emerso anche un fenomeno di conferimento illecito di rifiuti dall’esterno, con persone che sono state riprese dalla videosorveglianza mentre abbandonavano sacchi nei cassonetti ospedalieri. Personale ispettivo dell’Asm ha rinvenuto persino uno sgabello, collocato sotto la recinzione in prossimità dei cassonetti, che serviva probabilmente per gettare i sacchetti dall’esterno superando l’altezza della rete. Dal confronto è emerso che l’ospedale è un’utenza particolare e complessa, ma con le prime misure messe in campo l’Asm cercherà di ottimizzare il sistema di conferimento dei rifiuti, anche mediante l’allestimento di una nuova isola ecologica, per la quale è stata già individuata l’area e c’è un progetto. I tempi di realizzazione, come ha rimarcato Pulvirenti, saranno dettati solo dalle necessarie procedure di evidenza pubblica da seguire. Notizie apprese con soddisfazione dal sindaco Bennardi, dallo staff tecnico del Comune e dalla Cosp, che si è resa disponibile anche ad affiancare con giornate formative ad hoc, le iniziative già avviate dall’Asm. “Un esempio di sinergia e collaborazione -ha detto il sindaco- che potrà produrre solo buoni risultati”. L’incontro si è concluso con il proposito di effettuare una verifica congiunta fra un mese, per capire se le prime azioni intraprese dall’Asm produrranno gli effetti auspicati.