Per due giorni, agli inizi della prossima settimana, il Centro raccolta rifiuti del Comune di Matera, in via Montescaglioso resta chiuso per lavori agli impianti. Il tempo necessario per eseguirli e poi il conferimento degli ”ingombranti” e altra tipologia potrà riprendere regolarmente. A comunicarlo la Coisp che gestisce a Matera il servizio comprensoriale di raccolta dei rifiuti nel subambito 1