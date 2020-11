Andare a regime. Se lo augurano tutti e dopo il consiglio comunale monotematico sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, dalla maggioranza all’opposizione, il cuore del problema delle attuali problematiche e nel rispetto del bando, dei costi e delle esigenze dei cittadini. Capiamo dove sono le criticità e interveniamo su questo, altrimenti non faremo passi in avanti, nonostante il dato positivo che i cittadini vogliono farla e bene la raccolta differenziata dei rifiuti. Tra questi Antonio Serravezza, stanco dei prelievi a singhiozzo, della maleducazioni altrui, e di una città dai mastelli multicolori. Serve una svolta. Sedersi attorno a un tavolo guardando a cosa effettivamente non va : tempi, numeri, impiego del personale,attrezzature. Il rodaggio prima o poi finisce.

Caro Sindaco,

i cittadini non possono che essere disorientati, confusi e scoraggiati da tutta questa sciatteria nella gestione della raccolta differenziata. Una confusione che può favorire l’idea perniciosa che sia inutile differenziare se la spazzatura viene raccolta a singhiozzo e a macchia di leopardo. Se i cittadini differenziano secondo il calendario e la spazzatura non viene raccolta, questi disservizi aggravano il problema.

Ma il pesce puzza sempre dalla testa. L’Assessore all’ambiente consigliamo di fare il fotoreporter dei netturbini, dedicando tempo ed energie ad organizzare una raccolta differenziata porta a porta efficiente e moderna. Fare la raccolta differenziata è un importante segno di civiltà. Chi non rispetta le regole rischia le multe ma anche chi non la esegue puntualmente deve rischiare le multe. Le sanzioni per il mancato rispetto della raccolta differenziata dei rifiuti competono alla Polizia municipale pertanto le pattuglie in giro per la città potrebbero controllare a campione e a zone se il servizio sta funzionando. Così facendo finalmente ci sarà qualcuno che controlla il servizio pubblico che viene pagato profumatamente al Comune sia regolarmente espletato dall’azienda incaricata al ritiro dei rifiuti. Per evitare le sanzioni i cittadini devono sempre rispettare le fasce orarie previste ma da chi deve ritirare i rifiuti non esiste alcuna fascia oraria e di giorni di ritiro del calendario stabilito.

Non devono sempre i cittadini a pagare, prenda dei seri e importanti provvedimenti altrimenti non diventa credibile nemmeno lei e l’assessore preposto. Voglio ricordare, per ultimo, che a causa delle restrizioni Covid le famiglie vivono più tempo in casa e i rifiuti sono aumentati basta farsi un giro la mattina per rendersi conto che i secchi esposti in strada sono più che colmi.

Buon lavoro.