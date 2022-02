Finalmente. L’Amministrazione comunale di Matera con la determina dirigenziale n. 496/2022 DEL 16/02/2022, pubblicata sull’Albo Pretorio,ha affidato alla società LA CARPIA Domenico Srl di Ferrandina, per un importo di 33.550 euro ”Lavori urgenti di rimozione e smaltimento di rifiuti accantonati all’interno dell’area di cantiere relativo alla demolizione della ex Centrale del Latte in via delle Nazioni Unite” . Il provvedimento , da quanto riportato nella determina, ha carattere di urgenza e fa seguito a quanto emerso dai lavori di demolizione della vecchia centrale nella quale veniva ” riscontrata la presenza di notevoli quantità di rifiuti urbani, quali indumenti, materiale cartaceo, plastica, materiali ferrosi, ecc..rifiuti prodotti da soggetti che nel tempo hanno dimorato abusivamente all’interno della struttura”. E accanto a quella massa di rifiuti se ne erano aggiunti degli altri, tanto da determinare ripetuti interventi del commissario dell’Udc, Giovanni Angelino.