Mobili, il frigo da bar per le bibite, materiali edili, plastica e ogni altro tipo di rifiuti abbandonati da ignoti e incivili che proprio se ne fregano dell’ambiente e del decoro del territorio, anche lungo una strada come la provinciale dei ”Tre Confini”. E cosi l’Arma, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, ha individuato e segnalato al Comune di Miglionico l’ennesima discarica in località Santa Lucia, per la bonifica dei luoghi. Problema cronica che richiede l’avvio di campagne di informazione, prevenzione e, se possibile, sanzioni contro gli incivili. Per beccarli ci vuole un pizzico di fortuna…

MATERA: LOTTA ALL’ABBANDONO INDISCRIMINATO DEI RIFIUTI. CONTINUANO I CONTROLLI DEI CARABINIERI

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Matera, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno eseguito una serie di sopralluoghi in alcuni siti di questo capoluogo al fine di contrastare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti.

In particolare, i militari della Stazione di Miglionico, durante un servizio di controllo del territorio, hanno individuato e subito messo in sicurezza, una discarica abusiva a cielo aperto di circa 15 mq, situata lungo la SP 27 località “ Tre Confini ”, nei pressi dello stabilimento denominato “Santa Lucia”, agro del comune di Miglionico.

Sul luogo sono stati abbandonati rifiuti di vario genere, fra cui mobilia in disuso ed elettrodomestici dismessi. Oltre ad attivare le indagini per rintracciare i responsabili dell’abbandono illecito di rifiuti, i Carabinieri hanno provveduto a contrassegnare e delimitare l’area, segnalandola immediatamente al Comune di Miglionico, il quale ha già dato inizio alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Tale attività costituisce l’ennesimo servizio finalizzato al contrasto dei reati ambientali, tra i quali si ricordano in particolare, quelli eseguiti nelle settimane scorse tra Matera, Metaponto e Montescaglioso, nel corso dei quali sono anche state sanzionate diverse persone della zona.