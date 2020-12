A tre mesi dall’avvio del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Matera i dati sono davvero interessanti, con una stima che si aggira complessivamente intorno al 78 per cento.E la cosa non era scontata, pur in presenza di un capitolato di appalto che l’Amministrazione comunale intende modificare nei limiti del possibile, tenendo conto di una impostazione predefinita e che ci colloca nella dimensione comprensoriale del subambito1. Si attende una svolta tenendo conto delle criticità, arcinote sia al Comune, che alle imprese e sopratutto ai cittadini che segnalano sulla APP, sui social o direttamente all’Assessorato all’Ambiente quello che quotidianamente non va.



Ma veniamo ai dati che abbiamo appreso a margine della cerimonia di consegna alla Cosp Tecno service di una targa di ringraziamento con la motivazione “Grazie per il lavoro utile e irrinunciabile che svolgete, grazie per la cura che avete per Matera. Ai lavoratori di Cosp Tecno Service, custodi della bellezza e del benessere della città”. Nella statistica, riferita a periodo 1-23 dicembre 2020, i rifiuti biodegradabili da cucine e mense ritirati sono stati 467.340 chilogrammi pari al 34,75 per cento, quelli indifferenziati 309.090 chili (22,98 per cento), carta e cartone (199.030 chili (14,80 per cento), imballaggi in materiali misti 127,460(9,48 per cento),imballaggi in vetro 101430 (7,54 per cento) imballaggi in carta e cartone 51250 (3,81 per cento) e con percentuali minoro legno,metallo, rifiuti biodegradabili, gli ingombranti (antica piaga) e toner per stampa esauriti. Progressione migliorabile senz’altro quando si riuscirà, pur con i limiti dell’appalto, a ottimizzare il servizio che necessita di un potenziamento di mezzi e uomini visto che la città è estesa in lunghezza e ha nei rioni Sassi e nel centro storico peculiarità di non poco conto. Naturalmente, e questo lo chiedono i cittadini, senza aggravi di spesa per un Tari che è già elevata.



Il sindaco Domenico Bennardi, l’assessore all’Igiene urbana Lucia Summa e la struttura tengono aperto il tavolo di confronto con l’azienda Cns, capofila, e con la Cosp Tecno service per superare problematiche di vario tipo, tenendo conto di segnalazioni e osservazioni che vengono dai cittadini. E, magari, di esperienze attuate in altre realtà che come Matera sono partite con i mastelli e gli ingombranti mastelloni del porta a porta e poi hanno adottato soluzioni funzionali, meno impattanti e disagevoli. Ma c’è ancora tanto da fare sul piano della informazione e della comunicazione diretta, di confronto con i cittadini, resa impossibile dall’epidemia da coronavirus e dal rinvio -a ridosso della campagna elettorale- del servizio. Gran parte dei materani, va riconosciuto, effettuano la raccolta differenziata con senso di responsabilità e attenzione, ma c’è una minoranza che brilla per maleducazione continuando ad abbandonare sacchetti di rifiuti ovunque, insieme a quelli con gli escrementi dei cani. Stessa storia per gli ingombranti. Per farlo c’è un centro di raccolta in via Montescaglioso per il conferimento diretto e, per il prelievo a domicilio, basta contattare il numero verde 800.58.97.32. L’anno che verrà potrebbe determinare l’avvio di un nuovo centro nella zona nord della città. L’Amministrazione comunale ha ripreso un progetto che era fermo dal 2017. Serve ancora differenziare e riprogrammare anche perchè la produzione dei rifiuti è destinata ad aumentare, non appena sarà possibile riattivare la filiera turistica, dislocata in particolare nei Sassi e in centro.