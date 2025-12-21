Rifiuti. A Matera il 30 dicembre si raccoglie la plastica

A comunicarlo è la società Cosp Tecnoservice che a Matera, si occupa del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di igiene urbana. Per il 30 dicembre ci sarà un cambiamento nel calendario. Al posto della carta si raccoglierà la plastica, in relazione al prevedibile aumento di produzione di involucri e contenitori di quel tipo di materiale in quel periodo dell’anno. Dopo quella data il servizio riprenderà con il calendario normale. Appuntate la variazione e passate parola.

