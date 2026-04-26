Venerdì 1 maggio 2026 il servizio non è disponibile ed i Centri Comunali di Raccolta resteranno chiusi. A comunicarlo è la Cosp Tecnoservice, che a Matera e nel subambito1 gestisce il servizio. Sabato 2 maggio 2026 verrà ritirato l’Indifferenziato al posto dell’Organico (l’organico verrà ritirato lunedì 4 maggio 2026).
Per le utenze che hanno la necessità di conferire l’organico il2 maggio potranno farlo c/o il Centro Comunale di Raccolta di Via Montescaglioso nella fascia oraria dalle 07:00 alle 18:00. Si ricorda, inoltre, che nella notte tra il 29 e il 30 aprile sarà effettuata la disinfestazione contro gli insetti adulti (zanzare, vespe ecc)
Rifiuti: 1 Maggio a Matera nessuna raccolta. Il 2 l’indifferenziata. Il 4 l’organico
Venerdì 1 maggio 2026 il servizio non è disponibile ed i Centri Comunali di Raccolta resteranno chiusi. A comunicarlo è la Cosp Tecnoservice, che a Matera e nel subambito1 gestisce il servizio. Sabato 2 maggio 2026 verrà ritirato l’Indifferenziato al posto dell’Organico (l’organico verrà ritirato lunedì 4 maggio 2026).
Chi è responsabile della raccolta dei rifiuti?certamente è in possesso di una grande “laurea” ed esperienza, sia esso dipendente comunale o della COSP. Ieri, giorno festivo, due dipendenti con la tuta COSP, montavano un cestino da raccolta a due metri dalla porta di ingresso di una abitazione, la mia. Ho fatto notare l’assurdità della posizione sottolineando la futura presenza di insetti, odori nauseabondi e quello che cade quando non viene svuotato a due metri da una porta di accesso. I due dipendenti si sono detti di accordo ma hanno evidenziato l’ordine di servizio. Hanno fotografato scusandosi. COSA FARE? A CHI RIVOLGERSI? Sarà sufficiente questa denuncia? Io spero