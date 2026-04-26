Rifiuti: 1 Maggio a Matera nessuna raccolta. Il 2 l’indifferenziata. Il 4 l’organico

Venerdì 1 maggio 2026 il servizio non è disponibile ed i Centri Comunali di Raccolta resteranno chiusi. A comunicarlo è la Cosp Tecnoservice, che a Matera e nel subambito1 gestisce il servizio. Sabato 2 maggio 2026 verrà ritirato l’Indifferenziato al posto dell’Organico (l’organico verrà ritirato lunedì 4 maggio 2026).

Per le utenze che hanno la necessità di conferire l’organico il2 maggio potranno farlo c/o il Centro Comunale di Raccolta di Via Montescaglioso nella fascia oraria dalle 07:00 alle 18:00. Si ricorda, inoltre, che nella notte tra il 29 e il 30 aprile sarà effettuata la disinfestazione contro gli insetti adulti (zanzare, vespe ecc)

