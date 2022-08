Riecco allagamento in via Cererie. Serve benedizione del Papa

Primo pomeriggio di lunedì 29 agosto 2022 e le cateratte del cielo si aprono a dismisura…Ormai è l’unica opportunità per illuminare le menti di tecnici e amministratori comunali tirano dritto in attesa di progetti, volontà e risorse di là da venire, per risolvere il problema dell’allagamento di via Cererie, al rione Piccianello. Una benedizione di Papa Francesco, che il 25 settembre sarà a Matera e inaugurerà al rione Piccianello la mensa della fratellanza nel ricordo di don Giovanni Mele. Le piogge si ripetono con periodicità e gli automobilisti tentennano. A Papa Francesco i residenti del quartiere chiederanno la doppia benedizione e, chissà, che non cambi qualcosa…