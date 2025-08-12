martedì, 12 Agosto , 2025
RICORDATE: Il 15 AGOSTO NIENTE RACCOLTA RIFIUTI

Franco Martina
Per quanto non lo ricordano a ferragosto non sarà disponibile a Matera il servizio di raccolta rifiuti, gestito da Cosp Tecno Service, e resteranno chiusi i centri comunali di raccolta. Nessuna sorpresa avviene tutti gli anni, come riportato su sito web e applicazione digitale.

SI RICORDA A TUTTE LE UTENZE CHE NEI GIORNI DEL :

1 GENNAIO, 1 MAGGIO, 2 GIUGNO, 2 LUGLIO, 15 AGOSTO, 25 DICEMBRE

IL SERVIZIO DI RACCOLTA NON SARA’ DISPONIBILE.

NELLE STESSE DATE SARANNO CHIUSI I CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA.

